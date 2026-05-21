磐越道のバス事故で、警察は逮捕された運転手の男の自宅を家宅捜索しました。 警察が5月20日朝、家宅捜索を行ったのは過失運転致死傷の疑いで逮捕されている胎内市の若山哲夫容疑者の自宅です。 若山容疑者は5月6日、福島県郡山市の磐越道で運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、北越高校2年の稲垣尋斗さんを死亡させたほか、生徒17人に重軽傷を負わせた疑いが持たれています。 若山容疑者は、今回の