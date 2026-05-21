能登半島地震で液状化被害を受けた地域に対し、新潟市が行う街区単位の液状化対策。現在、西区寺尾地区で対策を希望するかどうかを問う意向確認のアンケートが行われています。 【松村道子キャスター】 「新潟市西区大野。街区単位の液状化対策について、江南区天野地区に続き、現在、意向確認のアンケート調査が行われているのがこのエリアです」 西区寺尾地区に位置する大野藤山自治会の池清敏さん。32年前