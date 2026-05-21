放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが21日までに、Xを更新。「老人男性だけの首脳会談→G3」と、ポストした。ユーモアあるジョークの投稿ばかりのデーブのXだけに、G3は「じーさん」と読ませたいものとみられる。一方、デーブが投稿したのは20日。この日は、ロシアのプーチン大統領が北京の人民大会堂で中国の習近平国家主席と首脳会談を行った日であり、また、そのわずか5日前には、トランプ米大統領が訪中し、習