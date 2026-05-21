BTS・Jimin（ジミン、30）の2枚目ソロアルバム「MUSE」が17日、発売から668日で韓国語のソロアルバムとして史上初となる40億ストリーミングを超えた。韓国メディアが報じた。世界中のファンから愛されている同アルバムの40億超えは、韓国語アルバムの中で最短期間の新記録で、韓国語ソロアルバムとしては初めてとなる。Jiminは12日、Spotifyの個人プロフィルで、コラボなしの22曲の純粋なソロ曲が68億ストリーミングを突破した。こ