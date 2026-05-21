WHO＝世界保健機関はアフリカで感染が拡大しているエボラ出血熱について、「流行のリスクは世界レベルでは低い」との見解を示しました。【映像】「世界レベルでは流行リスク低い」と見解を示したWHOWHOは20日、アフリカの（で）コンゴ民主共和国とウガンダでエボラ出血熱の疑いで139人が死亡し、およそ600人が症状を訴えていると発表しました。そのうえで、「流行のリスクは国や地域レベルでは高いが、世界レベルでは低い」