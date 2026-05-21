「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）阪神が０−７から大逆転して今季初のサヨナラ勝ちで２連勝とした。７−７の九回、先頭の森下翔太外野手（２５）がプロ初のサヨナラ弾となる１１号ソロを左翼席へ運んだ。０−７の七回にドラフト１位・立石の甲子園初安打となる中前打から４点を返すと、八回に３点を奪い追いついた。首位・ヤクルトと０・５ゲーム差に迫った。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は「リリーフ陣に今後へ