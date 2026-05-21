見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第39話が21日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。千佳子の病状について、本人の心情に配慮して、家族の前ではなくて診察室で話を聞くことになる。一方の直美（上坂樹里）はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季