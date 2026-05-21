【その他の画像・動画等を元記事で観る】『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い人気を誇る剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』。最終章『千年血戦篇』のTVアニメが2022年10月より放送開始となり、2024年10月には第3クール「相剋譚」が放送され大熱狂となった。そして、2026年7月よりついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。この度、TVアニメ『BLEACH