大抵の人はスライスしてしまう原因とは 右前腕を右に回せばトップでクラブがクロスしない 前腕の使い方が悪いとスイングの前半にも影響が出ます。たとえば、テークバック以降で左腕を無理やり伸ばすと力んで力が入り過ぎ、前腕部が内側に回ります。右前腕が右に回っていれば問題ありませんが、力が入っているから左に回る。すると左手首が甲側に折れてフェースが開きます。これがトップでクラブがクロスした状態。