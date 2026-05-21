入学してからの「困りごと」とおうちサポート【当番や係をやることができない】 困りごと【交代制で回ってくる当番】 小学校には、いろいろな当番や係があります。当番では決められたことをきちんとやるという責任感、係は自分たちでよりよくするために自主的に考えるということを学ばせる目的のもと導入されています。当番は、交代制でどの子にも回ってきます。係は、自分たちのやりたいものを話し合って決めていきま