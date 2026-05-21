猫はなぜ目立つ毛色をしている？ 野生動物の毛色や柄は、森や砂地などにまぎれ、捕食者や獲物から身を隠すために重要な役割を果たします。ですが、猫の毛色や柄はバリエーション豊かで、お世辞にもカモフラージュ向きとは言えません。なぜこんな姿をしているのでしょう？ これまでにお話ししたとおり、猫の毛色や柄は遺伝子によって決まっており、野生の猫に見られないものは、家畜化が始まってから起きた突然