日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3019（+77.0+2.62%） ホンダ1370（+27+2.01%） 三菱ＵＦＪ3115（+85+2.81%） みずほＦＧ7191（+209+2.99%） 三井住友ＦＧ6050（+168+2.86%） 東京海上7891（+74+0.95%） ＮＴＴ157（+0.5+0.32%） ＫＤＤＩ2795（+15+0.54%） ソフトバンク227（+0.6+0.27%） 伊藤忠1966（+31+1.60%