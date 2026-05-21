お笑いタレントの横澤夏子が公開した夏の“最強スタイル”が、話題を集めている。横澤は２１日までに自身のインスタグラムで「この夏は最強な私で過ごせることが決定しました！もし街中で見つけたら中身は横澤夏子なのよー！」と記し、帽子とマスクで目元以外を覆った姿をアップ。“最強”の日焼け対策を編み出した。この投稿には「私もそんな感じよ！」「ガチで見つけたい」「この季節の量産型」「凄く良い欲しい！！」「