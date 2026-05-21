◆米大リーグマリナーズ５―４ホワイトソックス（２０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し５打数２安打１打点で存在感を見せたが、チームは１点差の接戦の末に競り負けた。マリナーズの先発は初対戦の右腕のハンコック。初回１死走者なしの１打席目は捕ゴロ。低めのスライダー（スイー