栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害者の女性の飼い犬が敷地内で死んでいたことがわかりました。実行役とみられる少年らに殺された可能性があります。【映像】連行される容疑者竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、富山さんの飼い犬が住宅の敷地内で血を流して死ん