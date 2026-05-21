北京を訪れていたロシアのプーチン大統領が帰国の途につきました。中国とロシアは共同声明を発表し、首脳会談の成果をアピールしました。【映像】首脳会談の様子プーチン大統領は20日夜、習近平国家主席とお茶を飲みながら会談し、その後、帰国の途に就きました。共同声明には経済やエネルギー分野での協力が多く盛り込まれましたが、懸案となっている天然ガスパイプライン「シベリアの力2」の建設については合意に至りませ