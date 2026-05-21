アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、頼清徳総統と協議する考えを示しました。【映像】トランプ氏「我々は状況を把握できている」トランプ大統領「彼（頼清徳氏）と話すつもりだ。私は誰とでも話す。我々は状況を把握できている」トランプ大統領は20日、記者団に対し、台湾への武器売却をめぐって、台湾の頼清徳総統と協議する考えを示しました。頼総統も20日の記者会見で、この問題でトランプ大統領との協