日本郵便の元社員が都内の運送会社から賄賂を受け取っていた事件で、日本郵便は「チェック機能が働いていなかった」などとして謝罪しました。【映像】連行される容疑者日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）はおととしと去年、板橋区内の運送会社に便宜を図った見返りに賄賂を受け取った疑いがもたれています。運送会社の代表らも贈賄の疑いで逮捕されました。日本郵便東京支社担当者「関係の皆様には多大なるご迷惑