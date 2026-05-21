勝率5%からの大逆転。勝利をほぼ手中に収めたはずの“美顔秘書”に、最後の最後で“上からユカコ”が襲いかかった。【映像】“勝率5%”→大逆転フルハウスの劇的展開美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。予選テーブルCのヘッズアップ終盤、廣井佑果子がフルハウス同士の激突を制する劇的な場面があった。廣井とカンナのヘ