NFLスティーラーズのQBアーロン・ロジャーズ（42）が20日（日本時間21日）、26〜27年シーズンを最後に引退する意向を明かした。米スポーツ専門局ESPNが報じた。ロジャーズは「今季が最後のシーズンになるのか？」と問われ「そうだ。これが最後だ」と答えた。今年1月、スティーラーズがワイルドカードプレーオフでテキサンズに敗れ、マイク・トムリン前ヘッドコーチ（HC）が退任した時にも「これでキャリアは終わりだ」と感じ