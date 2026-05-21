イラン沖合の島・ラバン島で製油所が攻撃を受けた。イラン人のエフサン・ジャラリ氏が撮影した映像には、製油所から濃い黒煙が空高く立ち上る様子が確認される。【映像】“真っ黒な波”や油まみれの生き物たち（実際の様子）この攻撃により、海へも原油が流出。無人島のシドバール島では黒い波が押し寄せ、油にまみれた鳥やカニの姿も見られる。映像では、死んだ魚を持つ人の様子も捉えられている。シドバール島は、ラムサー