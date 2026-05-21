日差しが強くなる季節、紫外線対策は必須。でも、フェイスカバーには「暑苦しい」「息がしにくそう」というイメージが先行しがちだ。最近では、装着したまま水分補給が可能で呼吸もしやすい、“つけたままでもラク”なタイプも人気を集めている。なかでも注目されている「ヤケーヌ」を紹介する。【写真】目尻やこめかみ付近まで徹底カバー「ヤケーヌ」のフェイスカバー■なぜ“ヤケーヌ”が人気？「プロ仕様」の老舗の技術この