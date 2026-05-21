国内のゴンチャは、2026年5月21日から、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」の第2弾として「マスカット&ピーチ凍頂烏龍」を期間限定で販売します。澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わい季節に合わせた茶葉を展開するシリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」。ベースとなる凍頂烏龍茶は、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特長です。そこにマスカットの清涼感とピーチ