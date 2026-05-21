5月21日（木）の『アメトーーク！』では、久保田かずのぶ（とろサーモン）持ち込み企画「硬式テニスに負けないぞ！ソフトテニス部芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！中学生のときはソフトテニスをやっていたのに、高校生になると硬式テニスにシフトチェンジすることが多い悲しい現実…しかし、今回はソフトテニス一筋のメンバーが集結。久保田をはじめ、関太（タイムマシーン3号）、阪本（マユリカ）、