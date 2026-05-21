○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） ０８：５０日・機械受注 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １６：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：３０独・サービス部