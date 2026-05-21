２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９２銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７２銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。 米利上げ観測が強まっていることや日本の財政悪化懸念からドル買い・円売りが先行し、ドル円相場は一時１５９円１７銭まで上伸した。ただ、一部で「パキスタンの調停関係者