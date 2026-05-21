２１日の東京株式市場は一気にリスクオンに傾き、日経平均株価は６日ぶりに急反騰に転じそうだ。前日まで直近５営業日合計で３４００円以上も水準を切り下げており、リバウンド狙いの買い圧力が一気に高まる公算が大きい。前日は欧州株市場で主要国の株価が全面的に買われ、独ＤＡＸが１．４％高、仏ＣＡＣ４０が１．７％高と上昇率も軒並み高かった。トランプ米大統領がイランとの交渉が最終段階にあると発言したことが報じられ