韓国で20代の女性ティックトッカーを殺害し、遺棄した容疑で一審で懲役40年の判決を受けた50代の男が、刑務所に収監中に“極端な選択”を図りこの世を去った。【写真】「顔つきが悪魔」小学校で8歳女児を刺殺した韓国女教師の身元情報5月20日、法曹界によると、京畿道（キョンギド）の安養（アニャン）刑務所に収監中だった50代の男は、同日午前2時20分ごろに“極端な選択”を図った。男は刑務所側によって病院に搬送されたが、同