開催：2026.5.21 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 5 - 4 [Wソックス] MLBの試合が21日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。 2回裏、6番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってライトへのタイムリーツ&#