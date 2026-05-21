ツインバードは5月29日、快適さと品質、機能、タイムレスなデザインを特徴とする「感動シンプル」ラインから「コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）」を発売する。公式オンラインストア価格は1万9800円。●ボールキャスターでヘッドがスムーズに動く ダストパック式で手間いらず共働きの広がりや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加などを背景に「気づいた時に手軽に行う掃除スタイル」に変化しつつある中、同