ドウシシャは5月19日に、LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパースリム）」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万6500円。●明るさと色を自由に調整できる「Paneeel SUPER SLIM」は、高さ約40mmの超薄型設計によって天井にすっきりなじみ、圧迫感を軽減しつつ空間を広くスタイリッシュに演出してくれるLEDシーリングライト。発光面全