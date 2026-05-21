― ダウは645ドル高と反発、米イランの戦闘終結に向けた交渉進展を期待 ― ＮＹダウ 50009.35 ( +645.47 ) Ｓ＆Ｐ500 7432.97 ( +79.36 ) ＮＡＳＤＡＱ 26270.36 ( +399.65 ) 米10年債利回り4.589 ( -0.077 ) ＮＹ(WTI)原油 98.26 ( -5.89 ) ＮＹ金 4535.3 ( +24.1 ) ＶＩＸ指数17.44 ( -0.62 ) シカゴ日経225先物 (円建て)61525 ( +1825 ) シカゴ日経225先