中国のSNS・小紅書（RED）に「日本はやはり恐ろしすぎる！もう帰国したけど…」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の男性は「財布はすっからかん、クレジットカードも請求が残ってる。毎日2万歩以上歩いて完全にヘトヘト。しかも明日からまた仕事だと思うと、もう不安になってきた……」とつづった。そして、「毎回、『日本は免税であって免費（無料）じゃない』って自分に言い聞かせているけど、それでもやっぱり（買