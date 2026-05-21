◇セ・リーグ阪神8─7中日（2026年5月20日甲子園）「野球は8―7が一番面白い」というアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの有名な言葉がある。0―7から8―7という、大の付く逆転劇は相当だ。阪神の反発力とあきらめない不屈の姿勢に感じ入った。この夜、記者席のすぐ後方で懸命に応援する小学校1、2年生とおぼしき男の子がいた。0―4でも0―7になっても甲高い大声で選手の名前を連呼していた。彼は信じていた。大