２０日午前８時３０分頃、広島県廿日市市の厳島（宮島）で、寺院「大聖院（だいしょういん）」の関係者から、「（大聖院の）霊火堂（れいかどう）が燃えている」と１１９番があった。約２時間後に鎮圧したが、霊火堂が全焼し、山林の一部にも延焼した。けが人はなかった。霊火堂は、８０６年に空海が唐（中国）から帰国した際に修行をした場所とされる。正式名称は「不消（きえずの）霊火堂（れいかどう）」で、１２００年以上