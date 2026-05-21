21日はセのナイター3試合が組まれているが、マツダ（広島―DeNA）、甲子園（阪神―中日）、神宮（ヤクルト―巨人）とオール屋外で降雨の影響が心配される。広島、DeNA戦では玉村、東の両左腕が先発予定。玉村の対DeNA戦は通算4勝5敗で、昨年4月27日からは2連敗中。一方の東は、広島戦で15勝8敗と大きく勝ち越し、今季は3試合で無傷の2勝だ。また、2人の先発対決を見ると、23年4月23日（両者とも勝敗なし）と昨年5月1