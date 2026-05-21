俳優の上川隆也と賀来賢人が、きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SP(19:00〜)の「ゴチになります!27」にVIPチャレンジャーとして出演。元ゴチメンバーの上川は8年ぶり、賀来は7年ぶり2回目の参戦となる。(左から)賀来賢人、上川隆也ゴチメンバー当時の自腹金額を端数まで覚えているという上川に対し、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし、前回の成績が2位だ