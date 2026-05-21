「健康のために、まず野菜から食べる」──そんな“ベジ・ファースト”を続けていませんか? しかし和田秀樹氏は、65歳を過ぎたシニア世代では、その食べ方が“低栄養”につながる可能性があると指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。○シニアの食べ順は「ミート・ファースト」で健康のために、野菜から先に食べる｢ベジ･ファースト｣を