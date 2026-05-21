レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月27日、期間限定メニューとして「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ」の2商品を発売する。旨辛 麻辣湯しゃぶ○昨年好評の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が復活若年層や女性を中心にブームが続き、専門店も増加するなど、今や外食市場の中で定着しつつある麻辣湯。同店では昨年、旨辛 麻辣湯しゃぶを期間限定で販売し、販売期間を延長するほど好評を博した。その