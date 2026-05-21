「持続可能な国際競技力向上プラン」改定に関する記者発表会「持続可能な国際競技力向上プラン」改定に関する記者発表会が20日、文部科学省で行われた。2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した小野光希（スノーボード女子ハーフパイプ）、24年パリパラリンピックに出場した網本麻里（女子車いすバスケットボール）が、河合純一スポーツ庁長官とトークセッションを行った。今回の改定ではパラ競技特有の事情などを踏ま