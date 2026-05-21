ベイシアは5月20日、「Beisia Foods Park 東村山店」を東京都東村山市にグランドオープンした。店舗外観イメージ東京都での出店は、2014年にオープンした青梅インター店以来、12年ぶり2店舗目となる。東京都東村山市は、多摩地域の北西部に位置し、サツマイモや梨などの生産が盛んな地域。都心へのアクセスの利便性の良さとともに、豊かな自然も魅力のエリアである。同店では、ファミリー層からシニア層まで幅広い層に向け、日常使