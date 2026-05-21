三井住友カードは5月19日、宝塚歌劇星組公演「RRR × TAKA"R"AZUKA 〜√Rama〜」、花組公演「エリザベート−愛と死の輪舞(ロンド)−」への協賛を発表した。(左)星組 暁千星/(右)花組 永久輝せあ同社は1988年花組「キス・ミー・ケイト」以来、30年以上にわたって数々の宝塚歌劇の名作に協賛している。今年度は、異なる魅力を持つ2組2公演への協賛を実施。55、56作品目の協賛となる。本公演では、オリジナルグッズの用意、三井住友カ