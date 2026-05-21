くふう生活者総合研究所は5月19日、ナフサの供給不足についての調査結果を発表した。調査は2026年5月15日〜5月18日、8,383名を対象にインターネットで行われた。○9割以上が「ナフサの供給不足を知っている」と回答ナフサ不足の認知2026年5月中旬、ナフサを原料とする印刷インクの調達が不安定になったことからお菓子などのパッケージが白黒刷りになることが報じられ、話題となった。他にもポリ袋や洗剤をはじめとする身近なものの