コーデに物足りなさを感じやすい薄着の季節は、1枚重ねるだけで手抜き感を払拭できる「ベスト」が頼りになりそう。「上手に着こなす自信がない……」そんな人へ向けて今回は、おしゃれママインフルエンサー@miu___wearさんのInstagram投稿から【しまむら】のベストを使った、着回しコーデ術を学びます。 着回し抜群！ シンプルコーデが垢抜けるデニムベスト 【しまむら】「HKデニムフリルV ＋ S