一度も欠勤したことのない職場の先輩。彼女から聞いた“シフトに穴を開けないコツ”に、知人は感銘を受けました。筆者の知人から聞いたお話です。 一度も欠勤したことのない先輩パート 私は30代のパートで働く主婦です。職場には一度も欠勤したことがなく、シフトに穴を開けたことのない60代の先輩パート・Bさんがいました。 Bさんはどんなに忙しい時期でも、いつも穏やかな笑顔で出勤してきます。1