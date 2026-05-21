FOOTBALL ZONEのYouTubeでファン・ヒンケル氏と安田理大氏の対談が実現日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦で強豪オランダと激突する。元日本代表DF安田理大氏は、かつてフィテッセで共にプレーし、今年2月に現役を引退した元オランダ代表MFマルコ・ファン・ヒンケル氏を直撃。オレンジ軍団の“弱点”を聞き出した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇ファン・ヒンケル氏（以降