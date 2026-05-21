◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニュヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発する。相手先発マウンドは新鋭右腕、６勝１敗、防御率１・３５のシュリトラーで、岡本は初対戦だが、ブルージェイズ相手にはは昨年０勝１敗、防御率８・１０。地区シリーズ第４戦で黒星をつけており、相性は良い。シュナイダー監督は「