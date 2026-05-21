◇ア・リーグホワイトソックス3―5マリナーズ（2026年5月20日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が20日（日本時間21日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、5打数2安打、1打点、1三振だった。チームは7回に3点勝ち越され、追い上げ実らずそのまま終幕。9回の第5打席は見逃し三振に倒れ、三振数はリーグワーストタイの69となった。チームは2連勝を逃して貯金1に逆戻り。現在17本塁打で