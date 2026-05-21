元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が20日、自身のインスタグラムを投稿。自身の体調について現状を明かした。「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に」と告白。「ご迷惑をおかけしている方々には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、理解のある方ばかりで少しずつ気持ちも落ち着いてきました」と明かした。