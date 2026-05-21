小野田紀美経済安保担当大臣が19日、閣議後に会見を開催。質疑応答中にフリージャーナリストが「永住許可」を「永住権」と発言したことを受けて、厳しく指摘する場面がみられた。 会見では、質疑応答で指名されたフリージャーナリストが「永住権に関してですが」と切り出し、一定条件で永住許可申請に要する在留期間が短縮される制度「日本版高度外国人材グリーンカード」について触れた。